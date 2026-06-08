Termas de Río Hondo se prepara para días de lluvia: pronóstico incierto para hoy Lunes 8 de junio de 2026

Los termenses se enfrentarán a un clima cambiante con lluvias irregulares en los próximos días. Las temperaturas oscilarán entre los 12.7 °C y los 19.7 °C.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo para hoy es de parcialmente nublado, con una temperatura actual de 14.7 °C, aunque la sensación térmica es de apenas 9.3 °C. Los termenses deben estar preparados para un día fresco, con una humedad del 80% y vientos suaves de 7.2 km/h del sureste.

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Para hoy, se espera lluvia irregular en las cercanías, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13.4 °C y una máxima de 19.7 °C, así que es recomendable salir abrigado.

El martes 9 de junio, la situación no mejorará mucho, ya que las lluvias irregulares continuarán en la región. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 14.2 °C, mientras que las máximas se quedarán en 18.5 °C.

El miércoles 10 de junio, los termenses también tendrán que lidiar con más lluvias en el horizonte. La mínima prevista es de 12.7 °C y la máxima de 18.2 °C, lo que sugiere que el clima fresco persistirá.

En resumen, los termenses deben estar atentos a los cambios climáticos, ya que las lluvias irregulares marcarán la pauta en los próximos días, con temperaturas que no superarán los 19.7 °C hoy y que se mantendrán frescas durante al menos 48 horas más.