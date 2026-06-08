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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUN 2026 | 16º
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Invitan a los vecinos a participar de las fiestas patronales de San Luis Gonzaga

La celebración se realizará el 13 de junio en barrio Primera Junta. Tras la misa central, el Coro Estable de la Provincia ofrecerá una presentación especial para los asistentes.

Hoy 09:49

En el marco de las fiestas patronales en honor a San Luis Gonzaga, la comunidad parroquial invita a todos los vecinos a participar de una jornada de fe, encuentro y celebración que tendrá lugar el próximo 13 de junio.

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La actividad principal comenzará a las 20 horas con la Santa Misa, un momento especial para rendir homenaje al santo patrono y compartir una instancia de oración junto a familias y fieles de distintos sectores de la ciudad.

Al finalizar la ceremonia religiosa, los presentes podrán disfrutar de una destacada presentación del Coro Estable de la Provincia, que acompañará la velada con un repertorio especialmente preparado para la ocasión.

La convocatoria se realizará en la esquina de Viamonte y Alberti, en el barrio Primera Junta, donde la comunidad espera vivir una noche de profunda espiritualidad y fraternidad.

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