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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUN 2026 | 20º
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“Changuito alado”: la canción que estrenó Raly Barrionuevo dedicada a Tortuga Deck

El músico santiagueño presentó un tema en homenaje al jugador del Real Madrid, con referencias a Colonia Dora, Quimsa y la carrera internacional del basquetbolista.

Hoy 14:27
Gabriel Deck Raly

Raly Barrionuevo estrenó el pasado 4 de junio una canción dedicada a Gabriel “Tortuga” Deck, una de las grandes figuras del básquet santiagueño y argentino.

El tema denominado "Changuito alado" construye un homenaje atravesado por la identidad local, el deporte y la emoción, con referencias directas al recorrido del jugador nacido en Colonia Dora, su paso por Quimsa y su trayectoria internacional.

La canción recupera parte del camino deportivo y personal de Deck, uno de los nombres más representativos que dio el deporte santiagueño. 

Entre sus versos aparece una de las frases más llamativas del tema: “Facundo asiste, nadie lo imagina, Gabriel la entierra lejos, allá en el sol”, una imagen que combina épica deportiva y sensibilidad poética para destacar el talento del jugador.

Con esta nueva composición, Raly Barrionuevo vuelve a unir música, memoria e identidad santiagueña, esta vez para rendir homenaje a un deportista que llevó el nombre de la provincia a distintos escenarios del mundo.

La canción dedicada a Tortuga Deck se suma así a los reconocimientos que el basquetbolista recibió a lo largo de su carrera, marcada por el esfuerzo, el arraigo y el orgullo de representar a Santiago del Estero.

TEMAS Raly Barrionuevo Gabriel Deck
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