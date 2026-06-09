Termas de Río Hondo: un martes nublado y lluvioso se asoma para los termenses el 9 de junio de 2026

Los termenses enfrentarán un día de clima variable, con nubes y posibilidades de lluvia en los próximos días. Se espera un descenso en las temperaturas y un aumento en la humedad.

Hoy 08:02

Hoy, en Termas de Río Hondo, el clima se presenta parcialmente nublado con una temperatura actual de 15.3 °C. Los termenses notarán que la sensación térmica coincide con la temperatura, lo que indica un ambiente fresco pero agradable para la jornada.

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El pronóstico para hoy anticipa un día nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 14.9 °C y los 19.6 °C. Esta variación hará que los termenses se sientan algo frescos, especialmente durante la tarde.

De acuerdo a los informes meteorológicos, mañana se prevé lluvia irregular en las cercanías, con temperaturas mínimas de 12.9 °C y máximas de 19.8 °C. Estos cambios pueden influir en las actividades al aire libre de los habitantes de la ciudad.

Para el jueves, el clima se tornará más inestable, ya que se espera lluvia moderada en la región. Las temperaturas mínimas serán de 13.8 °C y las máximas alcanzarán los 17.9 °C, marcando un descenso notable en comparación con días anteriores.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo para hoy Martes 9 de junio de 2026 se prevé nublado, con una temperatura mínima de 14.9 °C y una máxima de 19.6 °C. Los termenses deberán estar atentos a las posibles lluvias que se avecinan en los próximos días, con condiciones de alta humedad y viento del este-noreste a 10.4 km/h.