“La quisimos como una hija”: la madre de Bautista Cuiña rompió el silencio tras el escándalo con Juana Tinelli

Julieta Cuiña dio su versión de la pelea ocurrida en un boliche de Costanera, defendió a su hijo y aseguró que terminó con rasguños tras el enfrentamiento.

Hoy 05:45

En medio del escándalo que involucra a Juana Tinelli y Bautista Cuiña, la madre del joven, Julieta Cuiña, decidió romper el silencio y contó públicamente cuál es, según asegura, la versión de su hijo sobre lo ocurrido durante la madrugada en un boliche de Costanera.

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Julieta habló con América Noticias y defendió a Bautista frente a las acusaciones que derivaron en una denuncia judicial por violencia de género. Además, relató cómo habrían sido los momentos previos al conflicto que hoy mantiene a la expareja en el centro de la polémica.

Consultada sobre si había podido hablar con su hijo después del episodio, respondió: “Sí, lo que pasó es lo que ustedes están contando. Mi hijo y sus amigos compraron una mesa en el boliche. Vino Juana con un chico. Vino muy tarde”, sostuvo.

La madre del joven aseguró que la situación comenzó a generar incomodidad dentro del grupo cuando la hija de Marcelo Tinelli se acercó a la mesa acompañada por otro hombre: “Lo que hizo fue estar con este chico, en forma cariñosa, besándose en la mesa de Bautista. Entonces se empezaron a sentir incómodos”, afirmó.

Y agregó: “Le dijeron a Bautista, por favor, que se vaya de esta mesa. Porque ella no tenía ninguna mesa. Y no tenía por qué estar delante de ellos demostrando nada, y menos delante de un exnovio, porque es como adrede”.

De acuerdo con su versión, fue entonces cuando su hijo le pidió a Juana que se retirara del sector: “Entonces Bautista le dijo: ‘Juana, por favor, te pido que te vayas de la mesa’. Bueno, y ahí empezó todo. Ahí empezaron los manotazos de Juana hacia Bautista”, expresó.

Además, sostuvo que su hijo evitó responder a la agresión y buscó resguardarse detrás de sus amigos: “Como Bautista ya sabe y la conoce a Juana, cómo reacciona, lo único que hizo fue ponerse detrás de sus amigos. Y esto está en la declaración del boliche. Él no hizo absolutamente nada”, afirmó.

En uno de los pasajes más emotivos de la entrevista, Julieta reveló además el vínculo afectivo que mantenía la familia con Juana Tinelli antes de la ruptura: “Nosotros la quisimos como una hija. Y la tratamos como parte de nuestra familia. La hemos llevado de viaje con nosotros porque realmente ella se había ganado nuestro cariño. Eso lo quiero dejar en claro”, manifestó.

Finalmente, aseguró que las consecuencias físicas del episodio quedaron reflejadas en las imágenes que trascendieron en las últimas horas: “Esa fue la situación. Bautista quedó rasguñado, como ustedes mostraron. En la frente, en el cuello”, concluyó.