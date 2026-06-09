Pronóstico en La Banda: ¿Qué clima nos espera hoy Martes 9 de junio de 2026?

Los bandeños se enfrentarán a un clima variable en los próximos días, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 21 grados. Se anticipan lluvias irregulares que afectarán la región.

Hoy 08:11

En La Banda, el clima actual se presenta parcialmente nublado, con una temperatura de 14.2 °C y una sensación térmica de 13.7 °C. La alta humedad del 94% hace que el ambiente se sienta un poco más fresco de lo habitual para esta época del año.

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A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21.1 °C, lo que brindará un respiro a los bandeños. Sin embargo, las nubes en el horizonte pueden traer cambios en las condiciones climáticas en las próximas horas.

Para mañana, el pronóstico indica lluvias irregulares en las cercanías, lo que podría alterar los planes al aire libre de los bandeños. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 16.4 °C, mientras que las máximas no superarán los 20.4 °C.

El jueves también se mantendrán las condiciones de inestabilidad en la región, con probabilidad de lluvias irregulares. La temperatura mínima descenderá a 13.6 °C, y la máxima alcanzará solo 18.4 °C, lo que indica un clima más fresco para los bandeños.

En resumen, para hoy Martes 9 de junio de 2026, se prevé un clima parcialmente nublado con una temperatura mínima de 14.2 °C y una máxima de 21.1 °C. A partir de mañana, la probabilidad de lluvias irregulares se incrementará, haciendo que la semana se presente con un clima inestable.