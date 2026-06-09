Impactante video: un misil ruso cayó en plena zona urbana y dejó cinco muertos

El hecho ocurrió en Zaporiyia, donde además se reportaron 14 heridos. El ataque fue captado por cámaras y las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Hoy 09:30

Un video estremecedor mostró el instante en que un misil ruso impactó de lleno en la ciudad de Zaporiyia, en el sudeste de Ucrania.

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Las imágenes, captadas por una cámara de vigilancia, reflejaron la violencia del ataque que sacudió la región.

Según informó el gobernador regional, Ivan Fedorov, a través de Telegram, el bombardeo dejó un saldo de 5 muertos y 14 personas heridas.

El funcionario detalló que la ofensiva incluyó ataques aéreos, drones y bombardeos que provocaron graves daños en la infraestructura local, edificios residenciales y vehículos.

El ataque ruso volvió a poner en alerta a la población de Zaporiyia, una de las zonas más golpeadas desde el inicio de la invasión.

“Incapaz de alcanzar sus objetivos en el campo de batalla, Rusia intensifica sus actos de terror contra la población civil”, declaró el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga. El funcionario pidió “aumentar la presión” sobre Moscú.

Los bombardeos rusos causan casi a diario muertos y heridos en zonas residenciales de Ucrania. Kiev responde atacando regularmente objetivos en la zona ocupada, pero también en territorio ruso.

Según el ejército ucraniano, Rusia lanzó durante la noche un total de 166 drones de largo alcance y dos misiles, de los cuales 146 fueron interceptados.

El presidente ruso, Vladimir Putin, descartó este viernes reunirse con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, para quien es una prueba más de que “no quiere poner fin a la guerra”.

El jueves Zelenski pidió un encuentro cara a cara entre ambos para poner fin al conflicto bélico que estalló hace más de cuatro años.

Durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), su ciudad natal, Putin lo rechazó.

“No le veo sentido a reunirnos”, dijo. “Solo tendría sentido para la parte ucraniana para detener el avance de nuestras fuerzas armadas. Eso es todo. Y necesitamos acuerdos”.

“Dejemos que los expertos trabajen, que elaboren algunas soluciones y entonces podremos reunirnos”, añadió el presidente ruso.

Rusia exige el control de la región oriental ucraniana de Donbás, así como amplias restricciones políticas y militares a su vecino.

Kiev y sus aliados las descartaron por considerarlas equivalentes a una capitulación.

Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia en febrero de 2022, al menos 15.850 civiles murieron y 44.800 resultaron heridos en ese país, según el último recuento de la ONU realizado en abril.