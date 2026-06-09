El Concejo Deliberante reconoció a “Opinión Deportiva” por sus 35 años de trayectoria

El programa emitido por Canal 7 fue distinguido mediante una ordenanza aprobada por el cuerpo legislativo capitalino, en reconocimiento a su aporte a la difusión y promoción del deporte santiagueño durante más de tres décadas.

Hoy 13:32

El Honorable Concejo Deliberante de la Capital distinguió al programa periodístico y deportivo “Opinión Deportiva” por sus 35 años de labor ininterrumpida en la difusión y promoción de la actividad deportiva de Santiago del Estero.

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La medida quedó establecida mediante la Ordenanza N° 6626/26, aprobada por el cuerpo legislativo, donde se reconoce la trayectoria de uno de los ciclos deportivos más emblemáticos de la televisión santiagueña, emitido por Canal 7 desde marzo de 1991.

Durante los fundamentos de la ordenanza, se destacó que “Opinión Deportiva” es actualmente conducido por Lito Argañaraz y Santiago Lezana (h), con producción de Ingenio y Comunicación S.A. y la dirección general del Ing. Santiago Lezana. Asimismo, se valoró el trabajo realizado a lo largo de más de tres décadas en la cobertura de las distintas disciplinas deportivas de la provincia, brindando espacio a atletas, dirigentes e instituciones.

El documento también resalta los numerosos reconocimientos obtenidos por el programa tanto a nivel provincial como nacional, entre ellos el premio Santa Clara de Asís, el galardón “Changuito” del CyAC y el Martín Fierro Federal, además de su permanente compromiso con la difusión del deporte santiagueño.

Otro de los aspectos destacados fue la organización de la tradicional Fiesta Mayor del Deporte de Santiago del Estero, evento en el que se premia a los deportistas y dirigentes más sobresalientes de cada temporada.

En el artículo primero de la ordenanza se establece el reconocimiento y felicitación oficial al programa por su aporte a la información deportiva provincial. Además, se dispuso la entrega de una copia de la ordenanza y una plaqueta recordatoria al Ing. Santiago Lezana, en su carácter de productor general de Ingenio y Comunicación S.A.

La ordenanza fue sancionada durante la sesión realizada el 19 de mayo de 2026, con dictamen favorable de la Comisión de Salud, Deportes y Medio Ambiente.