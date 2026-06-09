El Real Madrid hizo una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez: qué respondió el Atlético

El conjunto “Merengue” pretende contar con los servicios del delantero argentino para la próxima temporada. Se suma a los intereses del Barcelona y del PSG.

Hoy 15:51

El Real Madrid realizó este martes una oferta formal de 150 millones de euros por Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina y actual futbolista del Atlético de Madrid. Sin embargo, el club Colchonero rechazó la propuesta por considerarla insuficiente.

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La información fue confirmada por el propio Real Madrid a través de un breve comunicado, en el que detalló que presentó una oferta al Atlético “por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”.

“Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, señaló el comunicado del Merengue.

El equipo blanco quiere contar con el delantero argentino para la próxima temporada, que comenzará una vez finalizado el Mundial. Con esta movida, Real Madrid se suma a otros gigantes europeos que también mostraron interés por la Araña, como Barcelona y PSG.

Pese al rechazo inicial, el club presidido por Florentino Pérez no cerró la puerta a realizar nuevos intentos para quedarse con el futbolista. La cláusula de rescisión de Julián Álvarez en Atlético de Madrid asciende a 500 millones de euros, una cifra que por ahora marca la postura firme del Colchonero.

La oferta de 150 millones, en caso de prosperar en un futuro, significaría el traspaso más caro en la historia del Real Madrid y también una de las operaciones más importantes para un futbolista argentino.

El interés del Merengue por Julián ya había sido anticipado por el propio Florentino Pérez, quien la semana pasada, antes de ser reelecto como presidente, había asegurado que si continuaba al frente del club haría “una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador”.

En esa misma entrevista, Pérez había adelantado que la propuesta sería histórica para la institución: “Sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia, 150 millones de euros por lo menos”.

Por ahora, Atlético de Madrid resiste y se remite a la cláusula. Real Madrid, mientras tanto, mantiene a Julián Álvarez como uno de sus grandes objetivos del mercado.