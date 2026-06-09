Agua y Energía logró un valioso triunfo ante Sarmiento en La Banda

El Energético se impuso por 1-0 en la continuidad de la octava fecha del Torneo Anual.

Hoy 18:25

Agua y Energía consiguió una victoria clave este martes al vencer como local a Sarmiento por 1-0, en uno de los encuentros correspondientes a la octava fecha de la Zona Banda del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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El único gol del partido llegó a los 44 minutos del primer tiempo, cuando Gonzalo Bravo ejecutó un perfecto tiro libre para marcar el tanto que terminó definiendo la historia.

Con esta victoria, el Energético alcanzó las 14 unidades, igualó la línea de Vélez de San Ramón y quedó a tiro del líder Central Argentino, que suma 17 puntos.

El triunfo le permite a Agua y Energía mantenerse prendido en la pelea por los primeros puestos de la zona, en una tabla que sigue muy ajustada en la parte alta.

Por su parte, Sarmiento no pudo sumar y buscará recuperarse en la próxima jornada, cuando reciba a Villa Unión.

En tanto, Agua y Energía cumplirá con la fecha libre y esperará los resultados de sus rivales directos en la pelea por la cima.

Foto: Prensa Sarmiento