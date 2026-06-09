Las acciones argentinas subieron hasta 6,7% y lograron despegarse de la caída de Wall Street

El S&P Merval avanzó 1,2% y los ADR de empresas argentinas registraron fuertes ganancias en Nueva York, pese al retroceso de los principales índices estadounidenses en una jornada marcada por la tensión geopolítica.

Hoy 19:15

Las acciones argentinas consiguieron revertir la tendencia externa y finalizaron la operatoria de este martes con mayoría de alzas, para desacoplarse de las bolsas de Nueva York, que descontaron las ganancias de la mañana y pasaron a exhibir gruesos números rojos.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 1,2% en pesos, en los 3.150.727 puntos, tras haber anotado pérdidas al promediar la rueda por la influencia externa. Mientras, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- perdieron un leve 0,1% en promedio tras un arranque 0,5% arriba.

Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York ofrecieron cifras positivas, lideradas por Loma Negra (+6,7%), escoltada por Banco Supervielle (+5,5%), Banco Francés (+5,2%), Telecom (+5,2%) y Banco Macro (+4,9%).

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, detalló que “la jornada financiera de este martes operó bajo un clima de fuerte volatilidad e idas y vueltas en las plazas internacionales. El humor de los inversores se vio sacudido por una sorpresiva escalada en el frente geopolítico de Medio Oriente y la cautela generalizada en el sector tecnológico ante la proximidad de datos clave de inflación, factores que eclipsaron un hito histórico de demanda primaria en el mercado de capitales”.

“A contramano del sesgo defensivo global, la plaza argentina experimentó un rebote en el segmento de renta variable. Apoyados en la confirmación de la desaceleración inflacionaria en CABA, los ADR locales en Nueva York anotaron sólidas ganancias, mientras que los bonos soberanos absorbieron tomas de ganancias marginales”, consideró Vlassich.

Las acciones estadounidenses pasaron a pérdidas ante los temores por las altas tasas de los bonos del Tesoro y las perspectivas de alza de tasas de la Reserva Federal de los Estados unidos ponen un manto de cautela a los negocios. No obstante, se alejaron del piso de precios de la media rueda, cuando el Nasdaq llegó a perder casi 4 por ciento.

El S&P 500 cayó 0,3%, mientras que el Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, retrocedió 1% después de que las acciones tecnológicas impulsaran los mercados a un modesto repunte el lunes. El Dow Jones Industrial consiguió termina con leve ganancia de 0,2 por ciento.

Las acciones del fabricante de chips Micron Technology se resignaron 1,4% (llegaron a caer más de 9% intradía), mientras que Nvidia restó 0,2% y Broadcom cedió 1,1 por ciento. Así se evaporó el optimismo en torno a la IA, en medio de la creciente preocupación de que la inflación persistente pueda llevar a la Reserva Federal de los EEUU a considerar una suba de las tasas este año.

Los precios del petróleo cayeron en torno a un 3 por ciento. El barril de crudo Brent del Mar del Norte restó 2,7% a USD 91,72 en los contratos con entrega en agosto. El WTI (crudo intermedio de Texas) para julio cayó 3,1% a 88,46 dólares.

“La apuesta consiste en que la ‘macro’ pueda ayudar a despejar la incertidumbre política, frente a un anticipado clima electoral 2027, lo cual contribuiría en simultaneo a mejorar el nivel de respaldo al gobierno. De darse un escenario donde se comience a percibir mayores beneficios en la calle, con epicentro en el consumo, ello potenciaría además las chances de reelección”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“Pese a las elevadas valuaciones de las acciones en la actualidad y el alentador contexto económico, el escenario global actual induce a preservar la selectividad, focalizando en compañías de calidad, con valuaciones razonables, fundamentos sólidos y elevados dividendos. A su vez, es importante estar atentos a oportunidades de entrada en aquellos sectores más rezagados en 2025 o que presenten precios más castigados“, aportó Puente.