A un año de la detención de Cristina Kirchner: el impacto político y el reclamo por su libertad

El fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad marcó un punto de quiebre en el escenario político. Desde entonces, la expresidenta cumple prisión domiciliaria en San José 1111 y el kirchnerismo mantiene activa la campaña por “Cristina libre”.

Hoy 07:41

Este miércoles se cumple un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, una decisión que derivó en su detención bajo modalidad domiciliaria y generó un fuerte impacto en el sistema político argentino.

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El 10 de junio de 2025, el máximo tribunal confirmó la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta, condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Desde entonces, Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

La resolución judicial fue interpretada de manera opuesta por los distintos sectores políticos. Para el kirchnerismo, el fallo representó una forma de “proscripción” y persecución judicial. Para sus adversarios, en cambio, significó la confirmación de una condena firme en una causa por corrupción que atravesó distintas instancias judiciales.

Los días previos a la confirmación de la condena se vivieron en un clima de tensión social e institucional. El Partido Justicialista, que había elegido a Cristina Kirchner como titular, quedó en estado de alerta, mientras distintos sectores militantes comenzaron a organizar vigilias y manifestaciones de apoyo.

El 9 de junio, la exmandataria brindó un discurso presencial en la sede del PJ Nacional, ubicada en Matheu 130, donde calificó su inminente detención domiciliaria como un “certificado de dignidad” y volvió a cuestionar al Poder Judicial.

Tras conocerse el fallo, la esquina de San José 1111 se convirtió en un punto permanente de concentración para la militancia kirchnerista. Allí se organizaron guardias, vigilias y actos de apoyo con consignas contra la condena y en reclamo de su libertad.

En paralelo, la campaña por “Cristina libre” comenzó a ocupar un lugar central en el accionar del núcleo kirchnerista, que buscó instalar el reclamo como una de las principales banderas del campo opositor. Sin embargo, esa consigna también evidenció tensiones dentro del peronismo, donde no todos los sectores acompañaron con la misma intensidad la estrategia del cristinismo.

Uno de los episodios más discutidos durante las primeras semanas fue el uso del balcón de su departamento. Cristina Kirchner saludó en varias oportunidades a la militancia desde ese sector de la vivienda, lo que generó imágenes de fuerte impacto político y una polémica pública.

Para sus seguidores, esas apariciones se transformaron en una postal de resistencia. Para sus detractores, en cambio, resultaban incompatibles con la condición de una persona condenada. La Justicia aclaró luego que la expresidenta podía utilizar el balcón con “buen juicio, prudencia y sentido común”, por lo que no hubo impedimentos para que continuara haciéndolo.

El 17 de junio de 2025, Cristina Kirchner recibió de manera virtual la notificación formal del arresto domiciliario y comenzó a cumplir la pena. El Tribunal Oral Federal 2 dispuso el uso de una tobillera electrónica y estableció restricciones para el régimen de visitas.

Desde el kirchnerismo, esas condiciones fueron cuestionadas por considerarlas “injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias”. En los meses siguientes, la defensa de la expresidenta realizó distintos planteos para modificar el régimen, aunque los pedidos fueron desestimados por la Justicia.

La actividad política de Cristina Kirchner desde su domicilio también generó controversias. Durante el último año recibió visitas de dirigentes, sindicalistas, legisladores y economistas. Sin embargo, tras la difusión de una reunión con nueve economistas, el tribunal impuso mayores límites al régimen de encuentros.

Actualmente, el reclamo por las condiciones de detención se mantiene como uno de los principales ejes del cristinismo. Sectores legislativos y dirigentes de Unión por la Patria sostienen que la situación de la expresidenta constituye una restricción política, mientras otros espacios del peronismo buscan ordenar una estrategia opositora más amplia.

La relación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof también quedó en el centro de la escena durante el último año. Aunque el mandatario se acercó a escucharla en la sede partidaria antes de la confirmación del fallo, las diferencias políticas con el cristinismo se profundizaron y siguen marcando parte de la interna del peronismo.

A un año de la detención, Cristina Kirchner continúa detenida en su domicilio, con monitoreo electrónico e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Su situación judicial y política sigue atravesando al peronismo y mantiene abierto el debate público sobre el alcance del fallo, las condiciones de detención y el futuro del liderazgo opositor.