Naomi Ackie negocia su incorporación a una esperada secuela de terror

La actriz podría sumarse al elenco encabezado por Maika Monroe en "They Follow", secuela de "It Follows", dirigida nuevamente por David Robert Mitchell.

Hoy 07:49

La actriz Naomi Ackie se encuentra en negociaciones para integrarse al reparto de They Follow, la secuela de It Follows, según informó el medio especializado Deadline. El proyecto fue anunciado oficialmente en octubre de 2023, pero desde entonces no se habían conocido avances significativos.

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En caso de concretarse su participación, Ackie compartiría protagonismo con Maika Monroe, quien retomará su papel en esta nueva entrega. La película volverá a contar con la dirección y el guion de David Robert Mitchell, responsable del filme original.

Por el momento, no se han revelado detalles específicos sobre la trama, aunque se confirmó que la historia transcurrirá diez años después de los acontecimientos narrados en la película estrenada en 2014.

They Follow es una producción de Good Fear Content y Neon, compañía que también se encargará de su distribución en Estados Unidos y ventas internacionales. Además de dirigir y escribir la película, Mitchell participa como productor junto a Tom Quinn, Jake Weiner, Chris Bender, David Kaplan, Erik Rommesmo, Rebecca Green y Laura Smith.

Naomi Ackie

El rodaje está previsto para este verano, en un año en el que el cineasta también estrenará su cuarta película, El final de Oak Street, un relato fantástico con dinosaurios protagonizado por Anne Hathaway y Ewan McGregor.

Naomi Ackie ha participado recientemente en producciones como Small Axe: Educación, Parpadea dos veces, Mickey 17, Sorry, Baby y Shelter: El protector, consolidando su presencia en la industria cinematográfica internacional.