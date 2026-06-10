Parte médico en Güemes: así evolucionan los lesionados

El Gaucho dio a conocer el estado de varios integrantes del plantel profesional. La situación más preocupante es la de Tomás Oneto, quien se somete a estudios para determinar la gravedad de una lesión en su rodilla derecha.

Hoy 14:01

El Departamento Médico de Güemes informó este miércoles el estado de los futbolistas que se encuentran atravesando distintos procesos de recuperación por lesiones y molestias físicas.

La principal preocupación pasa por Tomás Oneto, quien actualmente se realiza los estudios médicos correspondientes para confirmar si sufrió una rotura parcial o total del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El resultado de los exámenes determinará los pasos a seguir y el tiempo estimado de recuperación.

Por su parte, Axel Bordón presenta un desgarro en el isquiotibial y tendrá un período estimado de recuperación de entre dos y tres semanas. En tanto, Juan Sánchez Sotelo continúa con la rehabilitación de una lesión tendinosa en el isquiotibial y podría volver a estar disponible en un plazo de una a dos semanas.

Además, David Véliz se encuentra recuperándose de una lesión muscular en los aductores, aunque su evolución es evaluada diariamente por el cuerpo médico. La misma situación atraviesa Juan Mendoza, quien fue sometido a una tenorrafia en el tendón de su mano derecha y continúa bajo seguimiento permanente para determinar los tiempos de regreso a la actividad.

De esta manera, el cuerpo técnico del Gaucho sigue de cerca la evolución de varios jugadores importantes del plantel, mientras espera novedades especialmente sobre la situación de Oneto, cuyo diagnóstico definitivo se conocerá en los próximos días.