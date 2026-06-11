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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUN 2026 | 15º
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Noha, la joyita santiagueña de 7 años que cumplió su sueño y fue fichado por Independiente

El pequeño futbolista categoría 2018 viajó a Buenos Aires, entrenó en Avellaneda y convenció a los entrenadores del Rey de Copas con su nivel.

Hoy 08:12
Noha Independiente

Noha, una joven promesa del fútbol santiagueño, cumplió un sueño enorme a sus apenas 7 años: fue oficialmente fichado por el Club Atlético Independiente de Avellaneda, el club de sus amores.

El pequeño, categoría 2018, viajó a Buenos Aires con la ilusión de mostrar sus condiciones y ganarse un lugar en el Rey de Copas. Tras varios días de entrenamientos en Avellaneda, logró convencer a los entrenadores con su nivel y quedó incorporado oficialmente a la institución.

Su llegada al club fue posible luego de una intensa búsqueda realizada por el captador Ángel Prudencio, de la provincia de Buenos Aires, quien siguió de cerca sus condiciones y abrió el camino para que pudiera probarse en Independiente.

Noha se forma en la Escuela de Fútbol Pablo VI. Además, perfecciona su trabajo específico como arquero en la escuelita Arqueros Sgo, bajo la preparación del profesor Sergio Cardozo.

La noticia representa una enorme alegría para su familia, sus entrenadores y todo su entorno, que acompañaron el camino de un niño que ya empieza a dar sus primeros grandes pasos en el fútbol.

Con mucho esfuerzo, ilusión y talento, Noha logró cumplir uno de sus grandes sueños: llegar al club que ama y comenzar una nueva etapa como parte de Independiente de Avellaneda.

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