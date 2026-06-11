La FIA aceptó el pedido de Alpine y Gasly podría recuperar el podio en Mónaco

El organismo reabrió el caso por las dos sanciones de cinco segundos que recibió el piloto francés, luego de detectar un posible error en el sistema de medición de velocidad en boxes.

Hoy 10:33

La FIA aceptó el pedido de revisión presentado por Alpine por las dos sanciones de cinco segundos que recibió Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco, penalizaciones que lo hicieron caer del tercer al séptimo puesto.

El caso, que parecía prácticamente cerrado, dio un giro importante luego de que el organismo rector de la Fórmula 1 reconociera la existencia de un nuevo elemento relevante que no estaba disponible para los comisarios al momento de tomar la decisión.

Según se informó, el sistema de medición de velocidad en boxes habría sido inexacto y habría sobreestimado la velocidad del auto número 10, conducido por Gasly. Ese dato fue considerado suficiente para reabrir el expediente.

La clave del reclamo estuvo en la información aportada por la Formula One Management, responsable del cronometraje oficial de la categoría. Durante la audiencia, la FOM presentó pruebas de que la distancia utilizada para calcular el tiempo oficial y, por lo tanto, la velocidad en la calle de boxes, era incorrecta.

Las dos sanciones habían privado a Gasly de su primer podio de la temporada, cuando ya celebraba el tercer puesto en el Principado. Alpine había presentado la revisión con pocas expectativas internas, pero la respuesta de la FIA reactivó la posibilidad de que el resultado sea modificado.

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El caso también generó impacto en el resto de la parrilla. Siete equipos pidieron autorización para seguir el proceso como observadores: Ferrari, Red Bull, McLaren, Aston Martin, Racing Bulls, Haas, Audi y Cadillac.

La razón es que otros pilotos también fueron sancionados por exceso de velocidad en boxes durante la carrera de Mónaco bajo el mismo sistema de medición. Entre ellos aparece George Russell, cuya competencia también quedó condicionada por una penalización similar.

Si finalmente se confirma que el sistema falló, la FIA deberá resolver qué ocurrirá con todos los pilotos sancionados bajo el mismo procedimiento, una situación que podría abrir un conflicto mayor dentro de la categoría.

El documento del organismo reveló además un detalle llamativo: durante la carrera, tras la tercera infracción reportada, los comisarios consultaron a Dirección de Carrera si existía algún inconveniente con el sistema de medición. En ese momento, la respuesta fue negativa luego de una verificación con el proveedor de cronometraje.

Ahora, el panorama cambió por completo y la resolución final sigue pendiente. En Alpine, donde después de Mónaco predominaba la resignación, hoy la sensación es distinta: el caso sigue vivo y el podio de Gasly todavía podría ser restituido.