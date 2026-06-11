Vélez aplastó a Instituto Santiago y se trepó a la cima de la Zona Banda

El Fortín volvió a golear y se impuso con un categórico 5-0 para convertirse en líder junto a Central Argentino.

Hoy 17:55

Vélez de San Ramón volvió a golear y se subió a la cima de la Zona Banda. Esta tarde, el Fortín se impuso con un contundente 5-0 sobre Instituto Santiago, en el partido que puso en marcha la novena fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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El equipo de San Ramón marcó diferencias desde el primer tiempo. A los 12 minutos, Jesús Denett abrió el marcador con un derechazo inatajable para poner en ventaja al local.

A los 26 minutos, Gómez amplió la diferencia y dejó a Vélez con una ventaja importante antes del descanso.

En el complemento, el Fortín no bajó la intensidad y volvió a golpear rápido. A los 9 minutos, otra vez apareció Jesús Denett, esta vez tras una falla del arquero Ignacio Chávez, para convertir el tercero de la tarde.

El propio Denett volvió a marcar a los 23 minutos del segundo tiempo y completó una gran actuación personal. Más tarde, a los 37 minutos, Rodrigo Lescano selló el 5-0 definitivo para una nueva goleada velezana.

Con este triunfo, Vélez alcanzó los 17 puntos y se subió a lo más alto de la Zona Banda junto a Central Argentino, que el domingo recibirá a Banfield.

Por su parte, Instituto Santiago quedó penúltimo con 3 unidades y deberá buscar una rápida recuperación en la próxima jornada.

En la siguiente fecha, el Fortín cumplirá con su fecha libre, mientras que Instituto Santiago recibirá a Central Argentino.

Así se jugará la novena fecha

Viernes 12 de junio

Vélez de San Ramón 5-0 Instituto Santiago

Domingo 14 de junio

16.00: Independiente de Beltrán vs. Independiente de Fernández .

vs. . Público local.

16.00: Unión de Beltrán vs. Atlético Forres .

vs. . Público local.

16.00: Central Argentino vs. Banfield .

vs. . Público local.

16.00: Sportivo Fernández vs. Defensores de Forres .

vs. . Público local.

Lunes 15 de junio

16.00: Villa Unión vs. Sarmiento de La Banda .

vs. . Público local.

16.00: Estudiantes vs. Güemes .

vs. . Público local.

Miércoles 17 de junio