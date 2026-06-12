Vialidad Nacional solicita máxima precaución en la Ruta Nacional 9 entre Loreto y Ojo de Agua

Además, se informa que equipos y operarios viales realizarán tareas de bacheo y mejoras en dicho tramo en los próximos días.

Hoy 12:16

Vialidad Nacional informa que, debido al mal estado de la Ruta Nacional 9 sur, en el tramo comprendido entre los kilómetros 1012 al 1030 (Loreto – Ojo de Agua), se solicita circular con máxima precaución debido al mal estado de la calzada.

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El deterioro del asfalto se ha visto agravado por las recientes lluvias, presentando deformaciones y baches profundos que pueden provocar incidentes viales.

Por ello se solicita disminuir la velocidad, mantener una mayor distancia de frenado con otros vehículos y respetar la señalización vertical.

Además, se informa que equipos y operarios viales realizarán tareas de bacheo y mejoras en dicho tramo en los próximos días.

Las tareas operativas están a cargo del personal del 16° Distrito de la DNV.