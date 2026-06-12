Nediani firmó un convenio de cooperación con el Col. de Sociólogos de Santiago del Estero

El acuerdo busca fortalecer el trabajo conjunto entre el municipio y la entidad profesional para el desarrollo de estudios, capacitaciones y políticas públicas con enfoque social.

Hoy 14:07

El intendente Ing. Roger E. Nediani concretó la forma de un convenio de cooperación institucional con el Colegio de Sociólogos de Santiago del Estero.

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En la oportunidad, el jefe comunal estuvo acompañando por la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, la Dra. Mariana Morales, el concejal Miguel Montenegro, la escribana Municipal, María Laura Tula Rizo quienes se reunieron con la presidente del Colegio de Sociólogos, Graciela Kraft y demas miembros de la institución.

A través de este convenio marco de cooperación institucional y asistencia recíproca se establece que ambas instituciones comparten objetivos vinculados al desarrollo social, educativo, cultural, científico e institucional de la comunidad. Además, reconocen la importancia de fortalecer la articulación entre el Estado Municipal y las organizaciones profesionales para promover políticas públicas basadas en el conocimiento científico y la participación ciudadana.

Asimismo, el convenio tiene por objeto establecer un marco general de cooperación institucional, asistencia técnica y colaboración recíproca entre el municipio y el colegio para el desarrollo de capacitaciones, programas, proyectos y actividades académicas, culturales y comunitarias de interés común.

En este sentido, Nediani destacó: "Estamos muy contentos por haber tenido esta posibilidad hoy de tener una amenza a la reunión con las autoridades del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Santiago del Estero y en ese sentido tener la posibilidad también de firmar un importante convenio de cooperación mutua.

Esto nos va a permitir también a nosotros desde el municipio poder analizar, hacer algunos estudios sociales en la ciudad de La Banda para tomar, siempre digo, decisiones sobre políticas públicas que benefician al conjunto y al colectivo.

Así que la verdad que estamos muy contentos con este convenio, agradecer a su presidente, a sus autoridades, y por supuesto a partir de ahora este vínculo trabajar para fortalecerlo y de alguna manera buscar esa sinergia en forma conjunta.

Así que agradecer nuevamente y por supuesto las puertas del municipio de la ciudad de La Banda continuarán abiertas para seguir trabajando en beneficio de todos los ciudadanos".

Finalmente, la presidente del Colegio de Sociólogos, Graciela Kraft, manifestó: "La verdad que es la primera vez que firmamos un convenio con un municipio de la provincia y nos parece muy importante, estamos muy agradecidos desde el colegio, con el señor Intendente, con la familia municipal de La Banda, porque nos da la oportunidad de hacernos conocer y de poder transitar juntos este camino que puede ser beneficioso tanto para ellos como para nosotros".

Agregó: "Las expectativas son grandes, esperamos poder colaborar en el diseño, en el diseño, en el análisis de políticas públicas o elaboración de proyectos, poniéndole la mirada un poco más social conociendo la realidad social para trabajar en conjunto y por sobre todo siguiendo los mismos objetivos", finalizó Kraft.