Roger Nediani entregó los premios del “Dame Pista” y anunció la segunda edición del certamen de canto

El intendente encabezó la gala de premiación en el Cine Teatro Renzi y anunció que el concurso volverá en julio con una convocatoria abierta a participantes de toda la provincia.

Hoy 14:10

El intendente Ing. Roger Elías Nediani, presidió la gala de premiación de la primera edición del Certamen de Canto “Dame Pista”, una actividad organizada por la Dirección de Deportes y Recreación, dependiente de la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de promover y difundir los talentos artísticos locales.

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El evento se desarrolló el miércoles por la tarde en la sala “Juan Jiménez García” del Cine Teatro Municipal Renzi y contó con la presencia de autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante, además de familiares de los participantes y público en general.

Durante la ceremonia, el jefe comunal destacó la importancia de generar espacios de expresión para artistas locales y anunció que la segunda edición del concurso se realizará en el mes de julio, ampliando la convocatoria a niños, jóvenes y adultos de toda la provincia, con el propósito de seguir descubriendo nuevos talentos.

La jornada final del certamen incluyó la participación de los integrantes de la categoría infantil no competitiva, quienes recibieron un cálido reconocimiento por su desempeño. Ellos fueron: Lucía Valentina Ávila, Pierina Pereira, Lorenzo Martín, Sami Brunella Ibáñez Videla, Ailín Ayelén Iñiguez y Esperanza Achaval.

Uno de los momentos más destacados de la velada estuvo a cargo de la coordinadora del evento, Valeria Díaz, junto a los miembros del jurado Guillermo Amín, Luciana Gutiérrez y Gabriel Banegas, quienes ofrecieron una presentación musical con interpretaciones vocales y solos de guitarra.

Posteriormente, el intendente Nediani y las autoridades municipales hicieron entrega de certificados a los participantes de la categoría infantil y distinguieron a los ganadores de las categorías competitivas.

En la categoría juvenil, los primeros puestos fueron para Dianela Fares, Ana Brenda Nurit Sotelo y Victoria Valentina Peralta Noriega; mientras que en la categoría adultos fueron reconocidos Omar Eduardo Achaval, Victoria Estefanía Ávalos y Carlos Alberto “Chiki” Giménez.

Todos recibieron premios en efectivo de diferentes montos y los ganadores de ambas categorías participarán en los festejos del cumpleaños de la ciudad de La Banda que se realizarán en el mes septiembre en la tradicional esquina de Av. Besares y Av. Belgrano.

Asimismo, el jurado del certamen, integrado por las profesoras Beatriz Torres y Luciana Gutiérrez, y los profesores Guillermo Amín y Gabriel Banegas, recibió un reconocimiento especial por su labor en la evaluación de los concursantes y por el acompañamiento brindado a cada uno de ellos.

Finalmente, las autoridades municipales entregaron certificados a quienes colaboraron en la organización y realización del evento, entre ellos el sonidista Gastón Lescano; el director del Cine Teatro Municipal Renzi, Ricardo Aranda; Fabián Carotti, administrador de la página de Facebook Por Amor a La Banda; Carlos Toledo y Mariela Lizondo, de La Banda Diario; y el locutor y conductor de la gala, “July” Díaz.

Con esta primera edición, el certamen “Dame Pista” se consolida como un espacio de promoción cultural y artística, impulsado por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani con el objetivo de fortalecer el talento local y brindar nuevas oportunidades de participación a la comunidad.

Una vez concluida la gala de premiación, el intendente Ing. Roger Elías Nediani, declaró:

“Hoy se ha dado por concluida la primera edición del Certamen de Canto 'Dame Pista',

aquí en nuestro querido Cine Teatro Renzi.

Desde la gestión municipal seguimos apostando por la cultura en la ciudad de La Banda, cuna de poetas, cantores, bailarines y escritores. Y la verdad que ha sido una noche muy emotiva, donde hemos podido reconocer a las niñas y a los niños que han participado en este importante evento y a los participantes de las categorías juveniles y adultos.

En ese sentido, quiero agradecer al jurado, que ha trabajado con mucha responsabilidad, mucho compromiso y cuando se lo ha convocado no han dudado en participar”.

Agregó: “Estamos muy entusiasmados por cómo se desarrolló el certamen, a tal punto que hemos tenido llamados de diferentes ciudades y localidades de la provincia de Santiago del Estero, que nos preguntaron cuándo vamos a poder participar en un evento similar.

Bueno, en ese sentido quiero anunciarles a todos los vecinos de la ciudad de La Banda y de otras localidades y ciudades de la provincia, que este certamen va a tener una segunda edición y va a comenzar en julio.

Por lo tanto, seguiremos apostando por la cultura, a esto que nos identifica a los bandeños, en este caso a la música, y también a otras aristas de la cultura que siempre estamos prestos para apoyar y trabajar".