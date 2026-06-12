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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 16º
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Luis Nieto y Los Guarachoguers llenaron de ritmo y alegría la tarde de Panorama Play

La banda santiagueña participó este viernes del streaming "Qué, no me has visto?", donde habló de sus proyectos y acompañó la transmisión con su música.

Hoy 20:20

La tarde de este viernes tuvo la visita de Luis Nieto y Los Guarachoguers en el programa de streaming "Qué, no me has visto?", que se emite por Panorama Play.

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Durante la transmisión, los integrantes de la banda compartieron un momento distendido junto a los conductores, hablaron sobre su presente artístico, sus próximos compromisos y distintas experiencias vinculadas a la música.

La participación del grupo aportó ritmo y buena energía al programa, que contó con la interacción de los seguidores que acompañaron la emisión a través de las plataformas digitales.

Además de la charla, los músicos aprovecharon el espacio para acercarse a su público y seguir difundiendo su trabajo, en una propuesta que combinó entretenimiento, actualidad y música local.

Con una amplia trayectoria en la guaracha santiagueña, Luis Nieto y Los Guarachoguers fueron protagonistas de una tarde diferente en Panorama Play, dejando su impronta en una nueva edición del ciclo de streaming.

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