Silva Neder asistió a la apertura oficial del V Congreso de FEARB y destacó el aporte de la colectividad árabe en la provincia, en el país y en el continente

Con la participación de representantes de distintos países y dirigentes de la comunidad árabe, comenzaron en el Centro Cultural del Bicentenario las actividades del V Congreso de FEARAB Argentina y del 1° Encuentro de FEARAB América.

Hoy 20:47

Con la presencia del vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Elías Suárez, junto con el presidente de FEARAB América, Zaid Alhamad, el presidente de FEARAB Argentina, Eden Habel Sapag y el representante palestino en Argentina, Riyad Alhalabi, esta tarde se puso en marcha en el CCB el V Congreso de FEARAB Argentina "Horizontes Árabes, Raíces y Futuro de la Diáspora en Argentina" y el 1° Encuentro de FEARAB América.

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En la apertura, Silva Neder dio la bienvenida a las autoridades en nombre del Gobierno de la Provincia y señaló que “este encuentro invita a la reflexión y la participación activa de toda la colectividad árabe del país, ponderando la hermandad histórica y el aporte cultural, social y económico que han brindado al desarrollo del tejido social santiagueño, argentino y americano”.

Por su parte, Eden Habel Sapag, expresó: "No es solo un encuentro institucional, es el abrazo de nuestra cultura, el eco de los abuelos que cruzaron el océano y la mirada firme de una juventud que asume el relevo con orgullo y compromiso".

Asimismo, Zaid Alhamad coincidió en la necesidad de robustecer las estructuras institucionales de la comunidad en la región.

Durante el acto de apertura, se procedió además a la entrega de Declaraciones de Interés emitidas por la Cámara de Diputados de la Nación, Legislatura provincial y Concejo Deliberante Capitalino.

Convocatoria con fuerte respaldo

Estuvieron presentes: ministro de Gobierno, Dr. José Bernardo Herrera; diputados nacionales, Estela Neder y Marcelo Barbur; presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo; secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; diputados provinciales, Carlos Hazam, Analia Corbalán y Aída Soria; secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, Walter Medina Salomón; presidente del Concejo Deliberante Capitalino, Humberto Santillán y concejales capitalinos, entre otras autoridades.

En el acto, estuvieron presentes referentes de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe (COPLAC); de la conducción continental de FEARAB América; de la entidad anfitriona, FEARAB Argentina y de la Sociedad Sirio-Libanesa local.