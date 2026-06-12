El intendente Daniel Ruiz puso en marcha el Programa Rastra Subsidiada

Acompañado por un importante número de pequeños y medianos productores de toda el área de influencia de Clodomira, se realizó el lanzamiento del programa, como parte de “una política pública para acompañar y fortalecer al sector productivo de la ciudad”.

Hoy 20:43

A través de este programa, cada productor adherido podrá acceder al servicio de rastra subsidiada por $ 25.000 por hectárea, lo que representa un aporte importante para acompañar a la reactivación de la agricultura en la zona.

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“Este programa –dijo Ruiz- representa una herramienta concreta para impulsar la producción, aliviar costos y brindar mayores oportunidades a quienes día a día trabajan la tierra”.

“Es un orgullo destacar que durante el año 2.025 esta iniciativa fue reconocida entre las 300 políticas públicas más importantes del país, consolidándose como una experiencia exitosa de apoyo al productor. Seguimos trabajando con el ejemplo y la visión de desarrollo que impulsan nuestro senador nacional Gerardo Zamora y el gobernador de la provincia, Elías Suárez, promoviendo un Estado presente que acompaña a los pequeños y medianos productores, fortalece el motor productivo y genera más oportunidades para todos”, agregó.

La medida fue celebrada por los productores que participaron del acto de lanzamiento, a quienes alentó a seguir trabajando para contribuir con el crecimiento de la provincia.