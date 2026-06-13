Suecia y Túnez debutan en un duelo clave para acomodarse en el Grupo F del Mundial

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Ambos seleccionados llegan con dudas tras una floja preparación y buscarán empezar con el pie derecho este domingo desde las 23 en el Estadio Monterrey.
Suecia y Túnez se enfrentarán este domingo desde las 23, en el Estadio Monterrey, por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026.
El partido aparece como un cruce importante para las aspiraciones de ambos equipos, que llegan con la necesidad de cambiar la imagen mostrada en sus últimos amistosos y sumar puntos desde el arranque para ilusionarse con la clasificación a los 16avos de final.
El seleccionado sueco accedió a la Copa del Mundo a través del repechaje en marzo, pero luego no logró ganar ninguno de sus dos partidos preparatorios ante Noruega y Grecia.
A pesar de ese presente irregular, Suecia intentará apoyarse en el poder ofensivo de una delantera de jerarquía, integrada por Viktor Gyökeres y Alexander Isak, dos de sus grandes cartas para lastimar en ataque.
Del otro lado, Túnez tampoco llega con buenas sensaciones. Las Águilas de Cartago perdieron sus amistosos de preparación ante Bélgica, por 5-0, y Austria, por 1-0.
El equipo dirigido por Sabri Lamouchi atraviesa además un proceso de recambio, con varios nombres alternativos incorporados a último momento y la necesidad de encontrar rápidamente una estructura competitiva.
Kristoffer Nordfeldt o Viktor Johansson; Gabriel Gudmondsoon o Alexander Berndhansson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelof, Daniel Svensson; Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom; Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Benjamin Nygren.DT: Graham Potter.
Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Ali Abdi; Rani Khedira, Hannibal Mejbri, Ellyes Shkiri; Ismael Gharbi, Firas Chaouat o Hazem Mastouri y Elias Saad.DT: Sabri Lamouchi.
Hora: 23.00.
TV: TyC Sports.
Estadio: Monterrey.
Con realidades similares y la obligación de reaccionar rápido, Suecia y Túnez afrontarán un debut que puede empezar a marcar el rumbo del Grupo F.