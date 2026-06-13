Cuatro partidos le dan continuidad a la novena fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

El noveno capítulo del torneo local sigue este domingo con cuatro encuentros desde las 16 en distintas canchas de la provincia.
La novena fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol continúa este domingo con una programación cargada de actividad, luego de su inicio el viernes con una contundente goleada de Vélez de San Ramón.
El conjunto de San Ramón había abierto la fecha con un triunfo por 5-0 ante Instituto Santiago, en el primer partido de la jornada.
Vélez de San Ramón 5-0 Instituto Santiago
La actividad dominical contará con cuatro encuentros que se disputarán en simultáneo desde las 16.00, todos con condición de público local:
La fecha se cerrará el miércoles con dos encuentros: