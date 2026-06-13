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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 12º
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Somos Deporte

Cuatro partidos le dan continuidad a la novena fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

El noveno capítulo del torneo local sigue este domingo con cuatro encuentros desde las 16 en distintas canchas de la provincia.

Hoy 05:58

La novena fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol continúa este domingo con una programación cargada de actividad, luego de su inicio el viernes con una contundente goleada de Vélez de San Ramón.

El conjunto de San Ramón había abierto la fecha con un triunfo por 5-0 ante Instituto Santiago, en el primer partido de la jornada.

Viernes 12 de junio

Vélez de San Ramón 5-0 Instituto Santiago

Domingo 14 de junio

La actividad dominical contará con cuatro encuentros que se disputarán en simultáneo desde las 16.00, todos con condición de público local:

  • Independiente de Beltrán vs. Independiente de Fernández
  • Unión de Beltrán vs. Atlético Forres
  • Central Argentino vs. Banfield
  • Sportivo Fernández vs. Defensores de Forres

Lunes 15 de junio

  • 16.00: Villa Unión vs. Sarmiento (público local)
  • 16.00: Estudiantes vs. Güemes (público local)

Miércoles 17 de junio

La fecha se cerrará el miércoles con dos encuentros:

  • 14.00: Comercio Central Unidos vs. Yanda (público local)
  • 16.00: Mitre vs. Unión Santiago (a puertas cerradas)

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol
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