Anna Faris habló por primera vez sobre su divorcio de Chris Pratt

La actriz recordó el difícil proceso de separación, el impacto de la exposición mediática y cómo encontró refugio en su podcast durante ese momento.

Hoy 08:11

La actriz Anna Faris compartió inusuales reflexiones sobre uno de los momentos más complejos de su vida personal: su divorcio con Chris Pratt. En una entrevista con Variety, la intérprete se sinceró sobre el impacto emocional que le dejó la separación, ocurrida en 2017 y formalizada un año después.

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Faris reconoció que atravesó un período de profunda tristeza, especialmente por la exposición pública que rodeó el proceso. “Me sentía triste. Triste. Creo que tuve suficiente fortaleza, pero... la exposición”, expresó, al tiempo que reflexionó sobre cómo sus más de dos décadas en la industria moldearon su personalidad.

Durante ese difícil momento, la actriz encontró contención en su podcast, “Anna Faris Is Unqualified”, el cual definió como un espacio personal y alejado de Hollywood. “Quería que lo escucharan pocas personas y construir mi propia comunidad secreta. Necesitaba una vía para conectar con otros”, explicó.

Anna Faris

En ese sentido, Faris destacó su interés por las conversaciones profundas y su deseo constante de conectar con la gente, incluso en situaciones cotidianas. Recordó, por ejemplo, cómo solía entablar charlas íntimas con desconocidos durante viajes en aerosilla.

La actriz también aseguró que, aunque no compartía todos sus sentimientos en el podcast, saber que podía hacerlo le resultó fundamental para atravesar la etapa. “Me ayudó mucho en ese momento y me hizo pensar que podía ser feliz escribiendo, algo que siempre amé”, sostuvo.

Por otra parte, Faris reveló que llegó a considerar el retiro, aunque actualmente se siente agradecida por el presente profesional que atraviesa. “Las oportunidades son más abundantes que nunca. Estoy abrumada de gratitud”, afirmó.

Tras la separación, ambos actores reconstruyeron sus vidas sentimentales. Pratt contrajo matrimonio con Katherine Schwarzenegger, mientras que Faris hizo lo propio con el director de fotografía Michael Barrett.