Sin Yamal, España arranca el Mundial 2026 ante Cabo Verde

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUN 2026 | 9º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo F
Suecia 5
Túnez 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo E
Costa de Marfil 1
Ecuador 0
FINALIZADO
13:00 Grupo H
España -
Cabo Verde -
15 / 06 / 2026
16:00 Grupo G
Bélgica -
Egipto -
15 / 06 / 2026
19:00 Grupo H
Arabia Saudita -
Uruguay -
15 / 06 / 2026
22:00 Grupo G
Irán -
Nueva Zelanda -
15 / 06 / 2026
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Sin Yamal, España arranca el Mundial 2026 ante Cabo Verde

La Roja inicia su camino en la Copa del Mundo este lunes en el Atlanta Stadium. El conjunto europeo llega como uno de los máximos favoritos al título, mientras que los africanos afrontan su primera experiencia con la ilusión de dar el golpe.

Hoy 08:19

España y Cabo Verde se enfrentarán este domingo desde las 13 en el Atlanta Stadium, en el marco de la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente parte como amplio favorito para quedarse con los tres puntos, aunque enfrente tendrá a un rival que buscará sorprender en su histórico estreno en una Copa del Mundo.

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La Roja atraviesa un momento excepcional y acumula una extensa racha sin derrotas en los 90 minutos. Su última caída se produjo en marzo de 2024 frente a Colombia en un amistoso internacional. Desde entonces mantuvo una notable regularidad, aunque en la final de la Nations League cedió el título ante Portugal en la definición por penales tras igualar 2-2. En su presentación más reciente empató 1-1 frente a Irak, un resultado que generó cierta sorpresa.

Por el lado de Cabo Verde, el equipo conducido por Bubista llega con confianza tras encadenar dos victorias consecutivas frente a Serbia e Islas Bermudas. Los africanos saben que sumar ante España sería fundamental para alimentar sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final en una zona exigente que también integran Uruguay y Arabia Saudita.

En cuanto a las formaciones, España se perfila con Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Por su parte, Cabo Verde alistaría a Vozinha; Willyan Pina, Steven Lopes Cabral, Pico y Diney; Telmo Arcanjo, Kevin Lenini; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes y Nuno da Costa.

El encuentro será arbitrado por Adham Makhadmeh de Jordania, mientras que Joe Dickerson estará a cargo del VAR. La transmisión estará disponible a través de DSports.

TEMAS Mundial 2026
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