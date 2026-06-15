Sin Yamal, España debuta en el Mundial 2026 ante Cabo Verde

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La Roja inicia su camino en la Copa del Mundo este lunes en el Atlanta Stadium. El conjunto europeo llega como uno de los máximos favoritos al título, mientras que los africanos afrontan su primera experiencia con la ilusión de dar el golpe.
España y Cabo Verde se enfrentarán este domingo desde las 13 en el Atlanta Stadium, en el marco de la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente parte como amplio favorito para quedarse con los tres puntos, aunque enfrente tendrá a un rival que buscará sorprender en su histórico estreno en una Copa del Mundo.
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La Roja atraviesa un momento excepcional y acumula una extensa racha sin derrotas en los 90 minutos. Su última caída se produjo en marzo de 2024 frente a Colombia en un amistoso internacional. Desde entonces mantuvo una notable regularidad, aunque en la final de la Nations League cedió el título ante Portugal en la definición por penales tras igualar 2-2. En su presentación más reciente empató 1-1 frente a Irak, un resultado que generó cierta sorpresa.
Por el lado de Cabo Verde, el equipo conducido por Bubista llega con confianza tras encadenar dos victorias consecutivas frente a Serbia e Islas Bermudas. Los africanos saben que sumar ante España sería fundamental para alimentar sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final en una zona exigente que también integran Uruguay y Arabia Saudita.
En cuanto a las formaciones, España se perfila con Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Por su parte, Cabo Verde alistaría a Vozinha; Willyan Pina, Steven Lopes Cabral, Pico y Diney; Telmo Arcanjo, Kevin Lenini; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes y Nuno da Costa.
El encuentro será arbitrado por Adham Makhadmeh de Jordania, mientras que Joe Dickerson estará a cargo del VAR. La transmisión estará disponible a través de DSports.