Disminuyen los delitos en Jujuy gracias a nuevas estrategias de seguridad

El último informe del Ministerio de Seguridad de Jujuy revela que se registraron 542 delitos en mayo, lo que confirma una tendencia de reducción en el Gran Jujuy.

Hoy 14:33

El Ministerio de Seguridad de Jujuy ha presentado su último informe, el cual indica que durante mayo se registraron un total de 542 hechos delictivos, lo que representa una disminución del 11,7% en comparación con mayo de 2025 en el Gran Jujuy.

Este informe confirma una tendencia decreciente en la comisión de delitos contra la propiedad, lo que fue destacado por el secretario de Seguridad Pública, Carlos Ariel Gil Urquiola, quien mencionó que estos registros corresponden al período con menor cantidad de delitos en los últimos tres años.

Al examinar el análisis comparativo de los años 2024 a 2026, se observa que mayo de 2024mayo de 2025mayo de 2026 se alcanzó la cifra de 542.

Gil Urquiola enfatizó que esta variación acumulada de 171 delitos, equivalente a un 23,9% de reducción, refleja la efectividad de las estrategias territoriales implementadas por el Ministerio.

El funcionario destacó que la mejora en los indicadores de seguridad se debe a la aplicación de metodologías basadas en datos, que permiten un despliegue operativo adaptado a las características de cada jurisdicción.

En San Salvador, especialmente en la zona Centro, se ha mantenido una tendencia descendente desde 2024, con barrios como Coronel Arias y Campo Verde mostrando reducciones significativas en la incidencia delictiva.

A pesar de estos avances, Urquiola indicó que algunos sectores, como las 150 Hectáreas, han registrado un incremento en delitos, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia operativa en estas áreas.