Detenido en Villa Gobernador Gálvez uno de los criminales más buscados

Fernando Sebastián Vázquez, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe, fue detenido por las Tropas de Operaciones Especiales en Villa Gobernador Gálvez, acusado de homicidio y vinculado a la organización criminal Los Menores.

Hoy 04:26

El día de ayer, las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) llevaron a cabo la detención de Fernando Sebastián “Narigón” Vázquez, un delincuente de 45 años que figuraba en la lista de prófugos más buscados de Santa Fe. Esta operación se realizó en una vivienda situada en calle Libertad al 200, en Villa Gobernador Gálvez.

Vázquez estaba bajo un pedido de captura por un homicidio y se le atribuye su participación en la investigación del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, exlíder de la barra brava de Rosario Central. La detención fue posible gracias a la labor de las fuerzas de élite del Gobierno provincial, aunque no se ha confirmado si se obtuvo información a través de un programa de recompensas.

El detenido, conocido por su vinculación con la organización criminal Los Menores, es señalado como uno de los hombres cercanos a Lisandro “Limón” Contreras, un referente de esta estructura delictiva que ha ganado notoriedad en Rosario en años recientes. Esta captura vuelve a centrar la atención en el caso de Bracamonte, cuyo asesinato ocurrió en noviembre de 2024.

La Fiscalía sostiene que miembros de la organización de Los Menores participaron en la logística del ataque que resultó en la muerte de Bracamonte. En este contexto, el hermano de Vázquez, Alejandro Vázquez, ya enfrenta cargos desde marzo de 2025 por ser presuntamente uno de los organizadores de dicho homicidio.

Además, la investigación ha vinculado a Alejandro y a otros sospechosos con actividades de narcotráfico, lo que añade una dimensión más compleja a la situación. La detención de Fernando Vázquez abre la posibilidad de que se le impute en la causa del asesinato, lo que podría aclarar su participación en el crimen.

Con la reciente captura de Vázquez, las fuerzas provinciales han logrado detener a tres criminales de alto perfil en menos de una semana, incluyendo a Andrés “Plin” Acosta en Buenos Aires y a Samuel Elías Reyes en Córdoba, evidenciando un esfuerzo significativo en la lucha contra el crimen organizado en la región.