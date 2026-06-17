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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUN 2026 | 11º
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Locales

La intendente participó del acto por el aniversario del paso a la inmortalidad del General Güemes

La ceremonia incluyó el izamiento de las banderas, la colocación de ofrendas florales y palabras alusivas a la fecha.

17/06/2026

En el marco de un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, la intendente, Ing. Norma Fuentes, participó del acto conmemorativo realizado en la plaza homónima, encabezado por el vicegobernador, Carlos Silva Neder.

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La Ing. Fuentes estuvo acompañada por los secretarios de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente; de Economía, Anabel Arce; de Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla, y de Gobierno, Walter Medina Salomón.

También estuvieron presentes autoridades provinciales, representantes de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, agrupaciones tradicionalistas y vecinos.

La ceremonia incluyó el izamiento de las banderas, la colocación de ofrendas florales y palabras alusivas a la fecha, que evocaron la figura del prócer salteño y su aporte fundamental a la gesta independentista.

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