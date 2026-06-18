El fiscal Marijuan pidió la indagatoria del hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

La solicitud alcanza a Francisco Adorni, legislador bonaerense y exfuncionario nacional. La fiscalía sostiene que habría omitido bienes y datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales.

Hoy 10:23

El fiscal Guillermo Marijuan solicitó la declaración indagatoria de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas patrimoniales.

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La medida fue impulsada en una causa que busca reconstruir la evolución patrimonial del actual legislador bonaerense y exfuncionario nacional, con el objetivo de determinar si existieron diferencias entre los bienes declarados, sus ingresos y las obligaciones patrimoniales informadas durante su paso por la administración pública.

En su dictamen, Marijuan sostuvo que las pruebas reunidas hasta el momento permiten sospechar que Adorni habría omitido información y consignado datos incorrectos en declaraciones juradas correspondientes a los períodos 2024 y 2025.

El fiscal remarcó además que el dirigente cuenta con amplia experiencia en materia de control y administración pública, ya que se desempeñó durante dos décadas como perito contador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y ocupó cargos vinculados a auditorías dentro del Ministerio de Defensa.

Según la investigación, existirían indicios de que el funcionario no declaró correctamente determinadas sumas de dinero, cuentas bancarias y otros elementos patrimoniales que debía informar de manera obligatoria.

La causa sumó relevancia luego de que Francisco Adorni presentara sucesivas rectificaciones de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. En esas modificaciones incorporó una herencia de $21 millones, informó nuevas cuentas bancarias y corrigió valuaciones de bienes previamente declarados.

La investigación judicial también avanzó con medidas de prueba ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello, entre ellas pedidos de documentación al Ministerio de Defensa, el levantamiento del secreto fiscal y bancario, y requerimientos de información a organismos como ARCA, ARBA, AGIP, el Banco Central y la Dirección Nacional de Migraciones.

Los investigadores buscan establecer si existió un incremento patrimonial que no pueda ser justificado a partir de los ingresos declarados por el funcionario desde su incorporación al Poder Ejecutivo Nacional en diciembre de 2023.

Actualmente, Francisco Adorni ocupa una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires tras haber encabezado una lista de La Libertad Avanza. Previamente estuvo al frente de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

La investigación que lo involucra se tramita por separado de la causa que también analiza la situación patrimonial de su hermano, Manuel Adorni, aunque ambas pesquisas se encuentran vinculadas al análisis de declaraciones juradas y movimientos económicos de integrantes del entorno familiar del funcionario nacional.