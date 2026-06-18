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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUN 2026 | 16º
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El CCB dictará un taller gratuito de fotoproducto y edición con celular para mayores de 16 años

La capacitación comenzará el 23 de junio y se desarrollará durante tres martes consecutivos. Está destinada a emprendedores, comerciantes y público en general que desee mejorar la calidad de sus imágenes para redes y ventas online.

Hoy 11:40

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará un taller gratuito de “Fotoproducto y edición con teléfono celular”, destinado a mayores de 16 años, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para mejorar la producción de imágenes digitales.

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La capacitación comenzará el próximo 23 de junio y se desarrollará durante tres martes consecutivos, en dos comisiones: de 15 a 16:30 y de 16:30 a 18 horas.

Según se informó, el taller será de carácter práctico y abordará el uso de cajas de iluminación y técnicas de fotografía para lograr imágenes de calidad profesional utilizando teléfonos celulares.

Además, se enseñará a crear un estudio fotográfico en casa, optimizar imágenes para e-commerce, trabajar la composición, el manejo de la luz y la edición de fotografías.

Desde la organización destacaron que la propuesta está dirigida a emprendedores, comerciantes y a cualquier persona interesada en mejorar su presencia en redes sociales y potenciar sus ventas a través de contenido visual.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en el Centro Cultural del Bicentenario, en días hábiles de 9 a 13 horas, o telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

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