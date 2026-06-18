Denuncian a la tía de Valentina Olguín tras cobrar más de $3 millones por una sucesión

Dos hermanos presentaron una denuncia disciplinaria contra la abogada. Aseguran que abonaron más de $3,1 millones para tramitar una sucesión y sostienen que el expediente permaneció varios meses sin avances significativos.

Hoy 12:09

Dos hermanos realizaron una denuncia disciplinaria contra una abogada del foro local, identificada como Marta Verónica Olguín, tía de la cantante e influencer Valentina Olguín, por presuntas irregularidades en la tramitación de una sucesión iniciada en 2025.

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Según consta en la presentación, los denunciantes contrataron a la profesional para gestionar la sucesión de su madre y obtener la correspondiente declaratoria de herederos. Aseguran que, a lo largo del trámite, abonaron distintas sumas de dinero que alcanzarían un total de $3.115.000 entre honorarios y otros conceptos vinculados a la gestión encomendada.

De acuerdo con la denuncia, los pagos fueron realizados mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo. Además, sostienen que algunas de esas operaciones no habrían contado con recibos ni documentación respaldatoria que permitiera determinar con precisión el destino de los fondos.

Los hermanos afirman que, tras más de un año de gestión, decidieron consultar personalmente el estado del expediente judicial y advirtieron que no se habrían concretado diversas actuaciones que consideraban necesarias para avanzar hacia la declaratoria de herederos.

Uno de los principales cuestionamientos planteados en la presentación está relacionado con la supuesta falta de impulso procesal. Según sostienen, el expediente habría permanecido sin movimientos sustanciales durante aproximadamente ocho meses, entre septiembre de 2025 y mayo de 2026.

Asimismo, indicaron que durante ese período continuaron realizando pagos vinculados al trámite sucesorio, bajo la expectativa de que la causa avanzaba con normalidad.

En el escrito también señalaron que la profesional habría realizado actuaciones que no coincidían con las instrucciones que le habían sido impartidas. Según manifestaron, su intención era avanzar únicamente con la obtención de la declaratoria de herederos y dejar para una etapa posterior cualquier cuestión relacionada con bienes registrables.

Los denunciantes sostienen además que la relación con la abogada se deterioró cuando comenzaron a solicitar explicaciones sobre el estado del expediente y el destino de los fondos abonados. Ante esta situación, resolvieron revocar el patrocinio letrado y contratar una nueva representación profesional para continuar con el trámite.