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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUN 2026 | 16º
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Invitan a participar de la Carrera del Orgullo que se realizará el 28 de junio en Santiago del Estero

La actividad se desarrollará el próximo 28 de junio en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Habrá recorridos de 5 y 10 kilómetros y la convocatoria está abierta a toda la comunidad.

Hoy 12:58
Carrera del Orgullo

Organizaciones sociales y comunitarias de Santiago del Estero convocan a participar de una nueva edición de la Carrera del Orgullo, una propuesta que combinará deporte, encuentro e inclusión en el marco de las actividades por el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.

La jornada se realizará el próximo 28 de junio y comenzará a las 8.30, teniendo como punto de partida el sector de los food trucks. Los participantes podrán optar entre las modalidades de 5 kilómetros y 10 kilómetros.

La iniciativa es organizada por Di.Va.S, ATTTA, la Cooperativa Aeroportuaria, el Archivo de la Memoria LGBTIQ+ y el Festival del Orgullo, entidades que trabajan de manera conjunta para promover espacios de participación, respeto y convivencia.

Desde la organización destacaron que la actividad busca reunir a personas de todas las edades en un entorno donde el deporte se convierta en una herramienta para fortalecer los valores de la inclusión, la diversidad y el respeto por las diferencias.

Quienes deseen obtener más información o realizar la inscripción podrán hacerlo a través de la cuenta de Instagram @di.va.s.sgo.

El Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ se conmemora cada 28 de junio en recuerdo de los hechos ocurridos en Stonewall Inn, en Nueva York, durante 1969, considerados un hito en la lucha por los derechos y la visibilidad de las diversidades sexuales y de género en todo el mundo.

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