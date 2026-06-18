Boca dio por terminada la negociación por Sebastián Villa y se aleja su regreso al club

El Xeneize decidió no mejorar la oferta presentada por el delantero colombiano luego de que Independiente Rivadavia rechazara una segunda propuesta superior a los seis millones de dólares. Aunque oficialmente la negociación quedó frenada, la postura podría formar parte de una estrategia para intentar destrabar la operación.

Hoy 14:14

Boca dio por finalizadas las conversaciones para incorporar a Sebastián Villa luego de que Independiente Rivadavia volviera a rechazar una oferta verbal de poco más de seis millones de dólares por el pase del futbolista colombiano. Desde la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme aseguraron que no elevarán una nueva propuesta y que ese monto fue el máximo que estaban dispuestos a pagar.

Sin embargo, la decisión también puede interpretarse como una maniobra para presionar al club mendocino y al propio jugador. Al retirarse de la negociación, Boca buscaría que Independiente Rivadavia reduzca sus pretensiones económicas o que Villa impulse desde el interior del club una salida que facilite su regreso a La Bombonera.

La diferencia entre ambas instituciones nunca logró achicarse. Mientras Boca primero ofreció cerca de cuatro millones de dólares más el pase de Marcelo Weigandt, propuesta que fue descartada, luego mejoró la oferta con una suma íntegramente en efectivo superior a los seis millones, aunque tampoco convenció a los dirigentes mendocinos. La postura de Independiente Rivadavia siempre fue clara: pretendía entre ocho y nueve millones de dólares, sin incluir futbolistas en la operación.

El presidente Daniel Vila había manifestado públicamente que no impediría la salida del colombiano, pero tampoco aceptaría venderlo por debajo del valor que considera justo. Con una cláusula de rescisión fijada en diez millones de dólares, el club mantuvo firme su postura durante toda la negociación.

Por su parte, Sebastián Villa había dejado en evidencia su intención de regresar a Boca mediante distintos gestos en redes sociales y contactos informales con la dirigencia. El atacante vistió la camiseta azul y oro entre 2018 y 2023, período en el que disputó 172 partidos, convirtió 29 goles, brindó 32 asistencias y conquistó siete títulos. No obstante, las diferencias económicas impidieron que la operación prosperara y, al menos por ahora, su segundo ciclo en el club quedó descartado.