La Escuela Normal Manuel Belgrano lanzó el proyecto “Ecos de Sabiduría: derechos que resuenan”

La propuesta está destinada a estudiantes de cuarto año del nivel Secundario y busca promover el intercambio intergeneracional, la inclusión y el conocimiento de los derechos de las personas mayores a través de actividades participativas.

Hoy 13:30

La Escuela Normal Superior “General Manuel Belgrano” fue escenario del lanzamiento oficial del proyecto pedagógico “Ecos de Sabiduría: derechos que resuenan”, una iniciativa orientada a fortalecer los vínculos entre jóvenes y adultos mayores mediante espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje compartido.

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La propuesta estará dirigida a estudiantes de cuarto año del nivel Secundario y contempla además una presentación simultánea en los talleres de la Escuela Técnica Nº 2 “Ing. Santiago Barabino” de La Banda, ampliando así el alcance de la experiencia educativa.

El proyecto busca generar instancias de intercambio donde los alumnos puedan conocer nuevas miradas, derribar prejuicios y fortalecer la empatía a través del contacto con personas mayores. Para ello se desarrollarán actividades como el Mapa de la Inclusión, la Cápsula del Tiempo, Cultura y Recetas Compartidas y Voces Digitales, herramientas diseñadas para fomentar el diálogo y la construcción colectiva de conocimientos.

Del acto participaron la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Mariela Nassif; el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; los subsecretarios Alejandro Píccoli y Ramiro Banco; la directora de Adultos Mayores, Lucía Witte; la presidenta del Consejo General de Educación, María Elena Herrera; la rectora de la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano, Silvia Rodríguez; y la rectora de la Escuela Técnica Nº 2, María Luisa Fernández.

Durante la presentación, Mariela Nassif destacó el valor educativo y humano de la propuesta, al considerar que permitirá formar jóvenes comprometidos con la solidaridad, la empatía y el respeto hacia las personas mayores.

Por su parte, Ángel Niccolai señaló que el proyecto apunta a promover el aprendizaje mutuo entre generaciones y a fortalecer el conocimiento y la defensa de los derechos de los adultos mayores, contribuyendo a construir una sociedad más inclusiva y respetuosa.

A su turno, Lucía Witte explicó que la iniciativa busca acompañar a personas mayores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o soledad, resaltando el papel que pueden desempeñar los jóvenes como agentes de transformación social a través del encuentro y el diálogo.