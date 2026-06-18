En vivo: República Checa y Sudáfrica se juegan gran parte de sus chances en el Mundial 2026

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|0
|0
|0
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|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
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|1
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
|3
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|0
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|0
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|3
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Ambos seleccionados llegan sin puntos y necesitan una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación. Se enfrentarán este jueves desde las 13.00 en el Atlanta Stadium por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026.
La segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026 ofrecerá un duelo decisivo entre República Checa y Sudáfrica, dos equipos que debutaron con derrotas y que buscarán recuperarse para seguir con posibilidades de avanzar a los 16avos de final. El encuentro se disputará desde las 13.00 en el Atlanta Stadium, con arbitraje de la estadounidense Tori Penso y transmisión de TyC Sports.
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