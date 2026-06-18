Las inesperadas revelaciones de Scarlett Johansson sobre la nueva película de Ari Aster

La actriz será protagonista de “Scapegoat”, un thriller oscuro que, según reportes, girará en torno a una cirugía fallida y sus devastadoras consecuencias.

Hoy 13:30

Se conocieron nuevos detalles sobre Scapegoat, la próxima película de Ari Aster que estará protagonizada por Scarlett Johansson y distribuida por A24. El director, reconocido por títulos como Hereditary y Midsommar, volverá a apostar por una historia inquietante y cargada de tensión psicológica.

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Según un informe reciente, Johansson interpretará a una cirujana que debe operar a un personaje inspirado en el influencer y boxeador Jake Paul. Sin embargo, todo se complica cuando la intervención sale mal y el paciente muere, desatando una serie de consecuencias devastadoras que marcarán el eje central de la trama.

Scarlett Johansson

La historia se intensifica con la aparición de los principales antagonistas: la esposa del fallecido, supuestamente inspirada en la figura de Erika Kirk, y su hermano, basado en Logan Paul. Ambos personajes buscarán enfrentar a la protagonista en un conflicto que promete escalar tanto en lo emocional como en lo mediático.

Si bien estos detalles todavía no fueron confirmados oficialmente, ya generan fuerte expectativa entre los seguidores del cineasta. Aster no solo dirigirá la película, sino que también escribirá el guion y la producirá junto a Lars Knudsen bajo el sello Square Peg.

Por su parte, Johansson atraviesa un momento de intensa actividad profesional. Recientemente finalizó el rodaje de una nueva entrega de The Exorcist dirigida por Mike Flanagan, y también formará parte de The Batman Part II, bajo la dirección de Matt Reeves, donde compartirá pantalla con Sebastian Stan.

Con una trama provocadora y nombres de alto perfil, Scapegoat ya se perfila como uno de los proyectos más comentados del cine próximo, incluso antes de confirmar oficialmente su historia.