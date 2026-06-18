Tragedia en Colonia Dora: falleció la anciana intoxicada con monóxido de carbono

La mujer, de 85 años, permanecía internada tras el grave incidente ocurrido en su vivienda del barrio Juventud. Su hijo, quien también resultó afectado, logró recuperarse y fue dado de alta.

Hoy 11:23

La comunidad de Colonia Dora se encuentra conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de Marta Monserrat, de 85 años, quien había sufrido una severa intoxicación por monóxido de carbono en su vivienda del barrio Juventud.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio se registró días atrás, cuando familiares de la mujer llegaron al domicilio y encontraron a la víctima junto a su hijo, de 59 años, en estado de inconsciencia. Ambos fueron asistidos de urgencia y trasladados a un centro de salud debido a la gravedad del cuadro.

Te recomendamos: Madre e hijo fueron rescatados tras intoxicarse con monóxido de carbono en Colonia Dora

Si bien el hombre logró evolucionar favorablemente tras recibir atención médica y posteriormente fue dado de alta, el estado de la mujer se mantuvo crítico desde el inicio del cuadro.

Pese a los esfuerzos del personal sanitario, la paciente falleció durante la tarde del miércoles como consecuencia de las complicaciones derivadas de la intoxicación.

El hecho generó intervención policial, y el procedimiento quedó a cargo de la Comisaría Comunitaria N° 42, que trabaja en las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la acumulación de monóxido de carbono dentro del inmueble.