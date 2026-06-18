Boca avanzó por Sebastián Villa, pero Independiente Rivadavia rechazó la primera oferta

El Xeneize busca repatriar al colombiano y ya realizó una propuesta para incorporarlo en este mercado de pases. Sin embargo, la Lepra consideró insuficiente la oferta y pretende una cifra cercana a los nueve millones de dólares por el colombiano.

Hoy 21:16

Boca Juniors dio un paso concreto en su intento por lograr el regreso de Sebastián Villa. Luego de varios rumores y acercamientos entre las partes, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme realizó una oferta verbal para incorporar al extremo colombiano, aunque la respuesta desde Independiente Rivadavia fue negativa.

La propuesta del conjunto xeneize contempla el pago de cuatro millones de dólares más la inclusión de futbolistas como parte de la negociación, entre ellos Marcelo Weigandt. El objetivo es convencer al club mendocino de desprenderse de una de sus principales figuras y concretar el retorno de un jugador que dejó una marca importante en La Bombonera.

Durante su primera etapa en Boca Juniors, Villa disputó 172 partidos oficiales, convirtió 29 goles, repartió 32 asistencias y conquistó siete títulos, consolidándose como uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel entre 2018 y 2023.

Pese al interés del futbolista en volver al club de la Ribera, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, dejó en claro que no aceptará una operación que incluya jugadores como parte de pago. La institución mendocina pretende recibir una suma cercana a los ocho o nueve millones de dólares, una cifra muy próxima a la cláusula de rescisión fijada para el colombiano.

De todos modos, las negociaciones continúan abiertas y no se descarta que Boca Juniors presente una nueva propuesta en los próximos días. Mientras algunos hinchas esperan con entusiasmo el regreso de Sebastián Villa por su capacidad para desequilibrar en ataque, otros mantienen reparos por la forma en que se produjo su salida del club y los conflictos que marcaron el final de su primer ciclo.