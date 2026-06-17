Apareció el subcampeón de América: Colombia debutó con un triunfo en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán 1
Colombia 3
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo L
Ghana 1
Panamá 0
FINALIZADO
13:00 Grupo A
Republica Checa -
Sudáfrica -
18 / 06 / 2026
16:00 Grupo B
Suiza -
Bosnia Herzegovina -
18 / 06 / 2026
19:00 Grupo B
Canadá -
Qatar -
18 / 06 / 2026
22:00 Grupo A
México -
Corea del Sur -
18 / 06 / 2026
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
0 - 0
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
1 - 1
Egipto
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita
1 - 1
Uruguay
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Irán
2 - 2
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 1
Senegal
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Irak
1 - 4
Noruega
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
3 - 0
Argelia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao
21 / 06 / 2026 01:00 Grupo F
Túnez
vs
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Irán 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Nueva Zelanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Bélgica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 España 1 0 1 0 0 0 0 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Noruega 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Francia 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Argelia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0
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Somos Deporte

Apareció el subcampeón de América: Colombia debutó con un triunfo en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

Al ritmo de Lucho Díaz, la Tricolor abrió su camino mundialista con una importante victoria por 3 a 1 en el Estadio Ciudad de México, por la primera fecha del Grupo K.

Hoy 01:10
Colombia Díaz festejo
Colombia festejo

Colombia comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar por 3 a 1 a Uzbekistán en un partido que resultó mucho más exigente de lo esperado. El gran protagonista de la noche fue Luis Díaz, quien volvió a demostrar por qué es la principal figura del seleccionado cafetero al participar directamente en dos de los tres goles.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo tuvo que trabajar más de la cuenta para quedarse con los tres puntos. A pesar de dominar la posesión, encontró muchas dificultades para romper el sólido planteo defensivo de su rival, que se agrupó con una línea de cinco defensores y redujo los espacios para los atacantes colombianos.

La apertura del marcador llegó gracias a una brillante intervención de Luis Díaz, quien desbordó y asistió con precisión a Daniel Muñoz para que marcara el 1-0. Sin embargo, cuando parecía que el partido estaba controlado, una respuesta insegura del arquero Camilo Vargas permitió que Abbosbek Fayzullayev aprovechara un rebote tras un remate de Eldor Shomurodov e igualara el encuentro.

Lejos de sentir el impacto del empate, Colombia reaccionó rápidamente. Apenas unos minutos después, Luis Díaz apareció nuevamente para definir con categoría y devolverle la ventaja a su equipo, desatando el festejo de los miles de hinchas cafeteros presentes en el estadio.

Ya en tiempo de descuento, Duván "El Bicho" Campaz sentenció el resultado con el tercer gol y aseguró una victoria que coloca a Colombia en lo más alto del Grupo K. Más allá de algunos pasajes de sufrimiento, el seleccionado sudamericano dejó en claro que cuenta con el talento y la jerarquía de Luis Díaz para ilusionarse con una destacada actuación en la Copa del Mundo.

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