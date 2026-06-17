Apareció el subcampeón de América: Colombia debutó con un triunfo en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

Al ritmo de Lucho Díaz, la Tricolor abrió su camino mundialista con una importante victoria por 3 a 1 en el Estadio Ciudad de México, por la primera fecha del Grupo K.

Hoy 01:10

Colombia comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar por 3 a 1 a Uzbekistán en un partido que resultó mucho más exigente de lo esperado. El gran protagonista de la noche fue Luis Díaz, quien volvió a demostrar por qué es la principal figura del seleccionado cafetero al participar directamente en dos de los tres goles.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo tuvo que trabajar más de la cuenta para quedarse con los tres puntos. A pesar de dominar la posesión, encontró muchas dificultades para romper el sólido planteo defensivo de su rival, que se agrupó con una línea de cinco defensores y redujo los espacios para los atacantes colombianos.

La apertura del marcador llegó gracias a una brillante intervención de Luis Díaz, quien desbordó y asistió con precisión a Daniel Muñoz para que marcara el 1-0. Sin embargo, cuando parecía que el partido estaba controlado, una respuesta insegura del arquero Camilo Vargas permitió que Abbosbek Fayzullayev aprovechara un rebote tras un remate de Eldor Shomurodov e igualara el encuentro.

Lejos de sentir el impacto del empate, Colombia reaccionó rápidamente. Apenas unos minutos después, Luis Díaz apareció nuevamente para definir con categoría y devolverle la ventaja a su equipo, desatando el festejo de los miles de hinchas cafeteros presentes en el estadio.

Ya en tiempo de descuento, Duván "El Bicho" Campaz sentenció el resultado con el tercer gol y aseguró una victoria que coloca a Colombia en lo más alto del Grupo K. Más allá de algunos pasajes de sufrimiento, el seleccionado sudamericano dejó en claro que cuenta con el talento y la jerarquía de Luis Díaz para ilusionarse con una destacada actuación en la Copa del Mundo.