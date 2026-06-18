Un exintegrante de Los Carabajal fue denunciado por violencia familiar

El hecho sucedió en La Banda. Blas Mauricio Sansierra fue denunciado por golpear el el rostro al hijo de su hermana.

Hoy 06:51

Un confuso episodio de violencia intrafamiliar ocurrido durante la mañana de este miércoles en la ciudad de La Banda tuvo como protagonista a Blas Mauricio Sansierra, exintegrante del reconocido grupo folclórico Los Carabajal, según surge de un informe policial.

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De acuerdo con el parte oficial, el hecho se registró alrededor de las 10.30 en una vivienda ubicada sobre calle 25 de Mayo. En el lugar, efectivos de la División Patrulla Urbana se entrevistaron con Belén Sansierra, de 47 años, quien manifestó que momentos antes se había presentado su hermano, Blas Mauricio Sansierra, de 46 años, y habría protagonizado una discusión que derivó en una agresión física.

Según la denuncia verbal realizada a los uniformados, el músico habría golpeado en el rostro con un puño a Gonzalo Barraza, de 27 años, hijo de la mujer, para luego retirarse del lugar antes de la llegada de la Policía.

Siempre de acuerdo con la información policial, la situación provocó una fuerte conmoción en la madre de ambos hermanos, Adriana Herrera, de 71 años, quien sufrió una descompensación y debió ser asistida por personal médico. Por tal motivo, los efectivos solicitaron la presencia de una ambulancia para brindarle atención sanitaria.

Posteriormente, personal del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 5 y de la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 12 tomó intervención en el caso.

Fuentes policiales señalaron que se trató de una discusión entre familiares y que se invitó a las partes involucradas a formalizar las denuncias correspondientes para avanzar con las actuaciones judiciales.