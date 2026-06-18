Clima en La Banda: temperaturas frescas y días soleados a la vista

El clima actual en La Banda muestra cielos parcialmente nublados con temperaturas frescas. Se esperan días soleados con temperaturas que subirán en los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños experimentan un clima parcialmente nublado con una temperatura actual de 13 °C. La sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 11.2 °C, lo que invita a los residentes a abrigarse un poco más.

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La humedad en la región es bastante alta, alcanzando un 94%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura en el ambiente. Además, el viento sopla a 19.4 km/h desde el noreste, añadiendo un toque fresco a la jornada.

Para hoy, se prevé que el clima se torne cubierto, con una mínima de 14.7 °C y una máxima que no superará los 20 °C. Esto sugiere que, aunque el día comenzará fresco, se espera un leve ascenso en la temperatura a medida que avance la jornada.

El pronóstico para mañana, viernes 19 de junio, indica un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 12.4 °C y 21.9 °C. Esto sin duda animará a los bandeños a disfrutar de actividades al aire libre.

Por último, el sábado 20 de junio también se presentará soleado, con mínimas de 9.6 °C y máximas de 23 °C. Así que, bandeños, ¡prepárense para disfrutar de un fin de semana con temperaturas agradables!