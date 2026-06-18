Clima en La Banda: temperaturas frescas y días soleados a la vista

El clima actual en La Banda muestra cielos parcialmente nublados con temperaturas frescas. Se esperan días soleados con temperaturas que subirán en los próximos días.
Hoy en La Banda, los bandeños experimentan un clima parcialmente nublado con una temperatura actual de 13 °C. La sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 11.2 °C, lo que invita a los residentes a abrigarse un poco más.
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La humedad en la región es bastante alta, alcanzando un 94%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura en el ambiente. Además, el viento sopla a 19.4 km/h desde el noreste, añadiendo un toque fresco a la jornada.
Para hoy, se prevé que el clima se torne cubierto, con una mínima de 14.7 °C y una máxima que no superará los 20 °C. Esto sugiere que, aunque el día comenzará fresco, se espera un leve ascenso en la temperatura a medida que avance la jornada.
El pronóstico para mañana, viernes 19 de junio, indica un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 12.4 °C y 21.9 °C. Esto sin duda animará a los bandeños a disfrutar de actividades al aire libre.
Por último, el sábado 20 de junio también se presentará soleado, con mínimas de 9.6 °C y máximas de 23 °C. Así que, bandeños, ¡prepárense para disfrutar de un fin de semana con temperaturas agradables!