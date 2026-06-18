Wagner Moura podría ser el gran villano en la precuela de Ocean’s Eleven

El actor brasileño está en negociaciones para sumarse al film protagonizado por Margot Robbie y Bradley Cooper, en una historia ambientada en los años 60 que explorará los orígenes de la familia Ocean.

Hoy 09:05

La precuela de Ocean’s Eleven comienza a tomar forma y suma posibles incorporaciones de peso. En las últimas horas, trascendió que Wagner Moura se encuentra en conversaciones para integrarse al elenco que encabezan Margot Robbie y Bradley Cooper, quien además será el director del proyecto.

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Según medios especializados, el actor brasileño podría asumir el rol de principal antagonista de la historia, aunque por el momento no se dieron a conocer detalles oficiales sobre su personaje. El rodaje está previsto para finales de julio en París, con posteriores filmaciones en el sur de Francia.

La trama se ubicará varias décadas antes de los hechos de la saga original y pondrá el foco en los padres de Danny Ocean, ofreciendo una mirada inédita sobre los orígenes del icónico ladrón. La propia Robbie adelantó que la historia girará en torno a un gran atraco durante el Gran Premio de Mónaco de 1962, en un contexto cargado de glamour y alta competencia.

Además de protagonizar la película, Robbie también se desempeña como productora a través de LuckyChap, su compañía, consolidando su presencia detrás de escena en grandes producciones de Hollywood.

Por su parte, Moura atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. Su trabajo en “El agente secreto” lo posicionó en la primera línea de la industria, convirtiéndose en el primer brasileño en competir por el Oscar a mejor actor, además de obtener importantes reconocimientos internacionales.

Con un elenco en expansión y una historia que mezcla crimen, lujo y acción en escenarios europeos, la precuela de Ocean’s Eleven se perfila como uno de los proyectos más atractivos en desarrollo.