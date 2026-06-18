Clima en Añatuya: lluvia moderada y temperaturas frescas para hoy Jueves 18 de junio de 2026

Hoy, los añatuyenses experimentarán un clima mayormente inestable con lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 13.1 °C y 16.5 °C.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta despejado en este momento, aunque se espera un cambio significativo a lo largo del día. Actualmente, la temperatura es de 14.4 °C, pero la sensación térmica es de solo 6.5 °C debido a la presencia de viento del noreste a 19.8 km/h.

Para el día de hoy, los añatuyenses deben prepararse para lluvias moderadas, que comenzarán a afectar la región. Se pronostica que la temperatura mínima alcanzará los 13.1 °C, mientras que la máxima no superará los 16.5 °C, lo que generará un ambiente fresco y húmedo.

El pronóstico para mañana, viernes 19 de junio, promete un cambio notable en las condiciones climáticas. Se anticipa un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 9.9 °C de mínima y los 20.6 °C de máxima, brindando un respiro a los añatuyenses tras la lluvia.

El sábado 20 de junio también se espera un día soleado con temperaturas agradables. La mínima será de 8.3 °C, mientras que la máxima llegará a 20.8 °C, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana más cálido.

En resumen, el clima actual en Añatuya se caracteriza por condiciones despejadas pero con un pronóstico de lluvia moderada para hoy, Jueves 18 de junio de 2026. Las temperaturas oscilarán entre los 13.1 °C y 16.5 °C, y para los próximos días se prevén condiciones soleadas con un leve aumento en las temperaturas.