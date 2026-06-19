Ana de Armas apuesta al suspenso y protagonizará el thriller "Palm Grove"

La actriz encabezará el nuevo proyecto de Kornél Mundruczó, ambientado en Miami y centrado en una trama de secretos, traición y poder.

Hoy 07:47

Ana de Armas fue confirmada como protagonista de “Palm Grove”, un thriller de tono erótico producido por Chernin Entertainment y dirigido por el cineasta húngaro Kornél Mundruczó, reconocido por Fragmentos de una mujer. El proyecto también contará con la participación de Kate Hudson, mientras que el guion estará a cargo de James Morosini.

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La historia se desarrollará en uno de los barrios más exclusivos de Miami, donde el personaje interpretado por De Armas llevará una vida aparentemente perfecta hasta descubrir la doble vida de su esposo. A partir de ese momento, se desencadena una trama atravesada por secretos, traiciones y un creciente juego de poder que transforma su entorno.

Ana de Armas

En el apartado de producción, Morosini también se desempeñará como productor ejecutivo. Por su parte, Peter Chernin, David Ready y Brady Fujikawa estarán a cargo de la producción en representación de Chernin Entertainment. La compañía prevé presentar el proyecto en el mercado con el objetivo de captar el interés de potenciales compradores.

En cuanto a su actualidad profesional, De Armas protagonizó “Ballerina” (2025), derivada del universo John Wick, y actualmente se encuentra trabajando en la serie “Safe House” para Apple TV. Por su parte, Hudson viene de participar en “Song Sung Blue - Canción para dos”, interpretación que le valió múltiples nominaciones, entre ellas a los premios Óscar y Globo de Oro.