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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 12º
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País

Asesinaron a puñaladas a un repartidor de 29 años e investigan una pelea callejera

El hecho ocurrió en San Cristóbal. La Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 y busca determinar las circunstancias del ataque que terminó con la vida de la víctima.

Hoy 09:03
San Cristóbal

Un hombre de 29 años fue apuñalado este viernes a la madrugada en el barrio porteño de San Cristóbal y murió como consecuencia de las heridas.

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El hecho ocurrió sobre la calle Estados Unidos al 2300, donde personal policial y de emergencias trabajó tras recibir un llamado al 911. La víctima vivía en esa misma cuadra, en una pensión, y se dedicaba a hacer trabajos de reparto.

De acuerdo con las primeras informaciones, la principal hipótesis de los investigadores es que la víctima habría participado de una pelea en la vía pública que terminó de manera fatal. Tampoco descartan un intento de robo.

Por causas que todavía se intentan determinar, el hombre recibió al menos una puñalada y murió en el lugar antes de poder ser trasladado a un centro de salud.

En la escena del crimen trabajaba la Policía Científica, que realizaba peritajes para determinar las circunstancias del ataque e identificar al agresor.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que busca establecer cómo se desencadenó el episodio y si hubo testigos del hecho.

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