Clima en Termas de Río Hondo: un día soleado y fresco espera a los termenses

Hoy, los termenses disfrutarán de un día despejado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días se mantiene en tendencia cálida y soleada.

Hoy 08:01

En Termas de Río Hondo, el clima se presenta despejado y fresco esta mañana, con una temperatura actual de 12.4 °C y una sensación térmica de 9.4 °C. La humedad se encuentra en un 83%, lo que brinda una sensación de frescura en el ambiente.

Los termenses pueden esperar un día soleado y agradable, con una temperatura máxima que alcanzará los 20.2 °C. La mínima registrada será de 11.5 °C, lo que indicará una jornada bastante confortable para disfrutar al aire libre.

De cara al fin de semana, el pronóstico se mantiene positivo. Para el sábado 20 de junio, se anticipa un día soleado con una mínima de 9.2 °C y una máxima que llegará a los 22.3 °C, ideal para actividades recreativas en familia.

Ya para el domingo 21 de junio, los termenses podrán disfrutar de otro día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 °C y los 19 °C. Estas condiciones son perfectas para quienes planean pasar tiempo al aire libre.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo promete ser agradable y soleado en los próximos días. Hoy, las temperaturas oscilarán entre 11.5 °C y 20.2 °C, mientras que para el fin de semana se esperan mínimas de 9 °C y máximas de 22.3 °C. Un buen momento para disfrutar de la belleza natural de la región.