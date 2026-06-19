Clima ideal para disfrutar en La Banda: pronóstico soleado para el fin de semana

La Banda, Santiago del Estero, se prepara para disfrutar de un clima mayormente soleado. Las temperaturas irán en aumento durante los próximos días.
Hoy en La Banda, los bandeños se despiertan con un clima despejado y fresco, con una temperatura actual de 6.2 °C que se siente como 3.1 °C debido a la humedad del 93%. Este viernes 19 de junio de 2026 promete ser un día agradable.
El pronóstico indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.5 °C durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima ideal para actividades al aire libre. La brisa del sur, con vientos de 15.8 km/h, aportará un toque refrescante.
Para mañana, los bandeños podrán esperar un sábado igualmente soleado y placentero, con una mínima de 9.8 °C y una máxima que podría llegar a 23.1 °C. Es un excelente momento para aprovechar el sol y las altas temperaturas.
El domingo también mantendrá este tendencia de buen clima, ya que se prevé un cielo despejado con mínimas de 9 °C y máximas de 19 °C. Una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre.
En resumen, el clima en La Banda durante estos días se presentará favorable para actividades recreativas con cielos despejados y temperaturas en ascenso. Este viernes, la temperatura mínima será de 12.7 °C y la máxima alcanzará los 21.5 °C, mientras que el sábado y domingo continuarán con temperaturas agradables y soleadas.